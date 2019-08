Messina Servizi, la carica dei 100 nuovi dipendenti: lavoreranno per 12 mesi

Adesso si può dire che le operazioni che porteranno all'assunzione di cento nuovi dipendenti alla MessinaServizi sono veramente avviate. Lavoreranno per dodici mesi, ma prima della firma del contratto, è facile immaginare, che i vincitori dovranno superare la concorrenza di migliaia di concorrenti.

L'azienda che si occupa dell'igiene cittadina ha scritto al Centro per l'Impiego di Messina per chiedere l'avviamento a selezione delle figure richieste. Una procedura che appare molto simile a quella già intavolata con lo stesso ufficio regionale da Atm per gli autisti a tempo determinato e da Amam per altre professionalità. In realtà la selezione avverrà in due fasi.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE