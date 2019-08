Boom crociere a Giardini Naxos, 24 navi ad agosto ma Bevacqua esprime perplessità

«Ha un senso che in questo periodo dell'anno debbano arrivare le navi da crociera, portando più disagi che vantaggi in un territorio come il nostro che a ferragosto fa registrare il pienone turistico in città?».

A lanciare quest'interrogativo, sulla Gazzetta del Sud in edicola, è il presidente del Consiglio comunale, Danilo Bevacqua, che pone l'accento sull'opportunità di ripensare le dinamiche e soprattutto la tempistica di arrivo delle navi da crociera nella baia di Giardini Naxos, per evitare che si creino situazione di caoticità nella seconda stazione turistica siciliana in piena estate, specie in queste giornate di agosto.

"Dall'arrivo delle navi da crociera in questo scorcio di agosto - afferma Bevacqua - chi ci guadagna? Gli operatori economici lavorano in qualsiasi caso perché ci sono tanti turisti e avventori presenti sul territorio. Probabilmente chi ne ha dei vantaggi sono soprattutto le agenzie, coloro che gestiscono gli arrivi al porto. A mio avviso la pianificazione dell'approdo a Giardini di queste navi andrebbe rivisto e ripensato".

