Palacongressi di Taormina, si apre la corsa: fondi dalla Regione e poi i lavori

Si apre uno spiraglio di luce per il Palazzo dei Congressi di Taormina. Sono attese, infatti, in settimana entrante importanti novità dalla Regione sulla richiesta di finanziamento che il Comune di Taormina ha avanzato per effettuare i lavori conclusivi al Palacongressi.

Ora si tratta di disporre di una somma necessaria per effettuare lavori che consentirebbero alla struttura di poter fare, in particolare, eventi e spettacoli per l'intrattenimento. Dall'assessorato ai Beni culturali è atteso un via libera allo stanziamento di un finanziamento da 300 mila euro. Fondi indispensabili all'ammodernamento delle macchine di scena, al servizio della sala teatro e all'arredamento dei camerini e per la manutenzione del complesso polifunzionale.

© Riproduzione riservata

