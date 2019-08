Messina, pronto il decreto per finanziare il nuovo piano dei parcheggi

Ancora due settimane d'attesa e poi anche Messina avrà il suo decreto per spendere 17 milioni di euro in parcheggi. Quasi un milione per ognuno dei 19 spazi destinati alla sosta di quelle auto che sempre meno dovrebbero avvicinarsi al centro città e sempre più rimanere in periferia, per poi essere sostituite dai mezzi pubblici.

Dopo quello di Catania e Palermo, come riporta la Gazzetta del Sud in edicola, che hanno concentrato le loro proposte in un maxi progetto unico, anche il via libera regionale per Messina, che ha scelto la strada della distribuzione più omogenea delle richieste, sembra prossimo. Dei diciannove progetti, sedici mancano solo di “finiture” amministrative di poco conto, mentre tre hanno la necessità di essere sistemati sotto il profilo tecnico.

