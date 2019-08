Operatori ecologici alla Messina Servizi, il concorso slitta di due settimane

Slitta di un paio di settimane l’avviamento a selezione di 100 nuovi operatori ecologici a tempo determinato di Messina servizi.

Dopo un vertice con i sindacati, il presidente Giuseppe Lombardo ha chiesto una parziale revisione dell’avviso al centro per l’impiego (guidato da Gaetano Sciacca) dove il 4 settembre prossimo si sarebbero dovuti presentare i candidati. Il nuovo appuntamento è stato fissato dall’ufficio di via dogali per il 18 settembre.

Le variazioni rispetto ai requisiti riguardano in particolar modo il possesso della patente B, che non è più necessario, ed eventuali contenziosi in atto con l’azienda non sono un ostacolo alla selezione ma eventualmente alla sola assunzione.

© Riproduzione riservata