Opere pubbliche a Messina, troppi ritardi nei cantieri di via Don Blasco e Tremestieri

La ripresa delle attività politico-amministrative a Messina comprende il “dossier opere pubbliche”. Al momento sono in corso alcuni degli appalti più importanti della città, a partire dalla realizzazione del nuovo porto di Tremestieri e dalla costruzione della "nuova via Blasco". Ma un dato emerge in modo inconfutabile: ci sono ritardi nelle rispettive tabelle di marcia.

Per quanto riguarda la via Gazzi-Norimberga, il ritardo è di circa un mese ed è facilmente recuperabile. Appare più preoccupante, invece, il quadro relativo a Tremestieri dove si viaggia con quasi sei mesi di ritardo e i primi nove se ne sono andati senza grandi progressi.

Porto di Tremestieri insabbiato e tir dentro Messina: ecco le foto Porto di Tremestieri insabbiato Porto di Tremestieri insabbiato Tir a Messina Tir a Messina Tir a Messina Tir a Messina

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud - edizione di Messina in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE