Reddito di cittadinanza, a Messina accolte 9mila domande su 14mila

Reddito di cittadinanza e “quota 100”: com' è lo stato dell'arte a Messina? Facciamo il punto. Sono stati oltre 14 mila a presentare la domande per il reddito di cittadinanza, non tutti hanno avuto accesso al contributo perché, a seguito delle verifiche, sono state “soltanto” 9 mila le richieste accolte.

Per “quota 100”, riporta la Gazzetta del Sud in edicola, la possibilità di uscire prima dal mondo del lavoro, le domande presentate in totale, tra pubblico e privato, sono state poco più di 1100, la maggior parte provenienti dalla gestione pubblica. Un numero fluttuante perché ancora ci sono istanze in sospeso.

La situazione è fotografata dai dati più recenti confluiti all'Inps.

