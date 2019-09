Auchan e la cessione a Conad, futuro incerto per cinque ipermercati siciliani

Nessuna notizia da Roma sulla sorte degli ipermercati Auchan siciliani. I negozi sono stati esclusi dalle procedure di trasferimento di ramo d'azienda presentate durante l'incontro nazionale. In particolare, resta sempre più incerto il futuro degli ipermercati di Palermo, Misterbianco, Porta di Catania e Melilli.

Il 31 agosto si è concretizzato il progetto di cessione delle quote azionarie di Auchan-Sma a Conad che ha acquisito il 100% di quote. Da quel momento sono iniziate le trattative col gruppo per la cessione dei negozi ai vari associati. Conad, durante i precedenti incontri, aveva detto che sarebbe andato avanti per step ma ora arrivano segnali davvero poco rassicuranti.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud - edizione di Messina in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE