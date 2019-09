Vertenza Papino, fumata nera: a Messina si va verso lo sciopero a oltranza

In fibrillazione 83 impiegati dichiarati in esubero, 13 dei quali nel punto vendita di Tremestieri, a Messina, e 10 in quello di Milazzo.

Si arroventa la vertenza Papino, come riporta la Gazzetta del Sud in edicola, gruppo impegnato nella vendita di elettrodomestici e materiale informatico. Ha avuto esito negativo l'incontro all'Ufficio territoriale del lavoro di Catania.

Lo comunicano i sindacati, nello specifico la Fisascat Cisl di Messina.

