Cantieri di servizi, a Messina primo giorno di lavoro per 464 operai

Stamattina ci sarà una piccola invasione, quella attesa da 5 anni, per l'avvio dei cantieri servizi a Messina. Finalmente, la misura voluta dalla Regione Siciliana sin dai tempi del governatore Crocetta, è andata in porto e oggi sarà il primo dei 90 giorni di lavoro per quasi 500 messinesi che avranno una boccata d'ossigeno nell'asfissia di una città con pochissimo lavoro.

Partiranno in 464, anziché 489, come riporta la Gazzetta del Sud in edicola. Venticinque in meno del massimo potenziale che Palazzo Zanca poteva pagare. Una serie di rinunce a ripetizione ha reso difficile recuperare il giusto numero di cittadini inoccupati o disoccupati che potessero partecipare a questa misura di sostegno attivo alla povertà.

