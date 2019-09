"Disparità contrattuali", i marittimi di Blu Jet incrociano le braccia a Messina

«Un’evidente disparità di trattamento» nella galassia delle società facenti parte del Gruppo Fs. Continuano a denunciarlo le organizzazioni sindacali, che riaccendono i riflettori sul caso dei lavoratori alle dipendenze della nuova società di navigazione Blu Jet, attiva nei collegamenti marittimi veloci nello Stretto di Messina.

Le parti sociali, scrive la Gazzetta del Sud in edicola, hanno più volte rimarcato il problema. Hanno alzato la voce, protestato ed espresso il loro malcontento, tra le altre cose, in Prefettura, a Messina. Ciononostante, la controparte ha fatto orecchie da marcante. Nulla è cambiato, ragion per cui adesso la Filt Cgil ha proclamato lo sciopero del personale Blu Jet, dalle 9 alle 17 di venerdì prossimo.

