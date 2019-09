Frana di Costa don Lappio, la Regione revoca il finanziamento al Comune di Taormina

La Regione Siciliana ha revocato il finanziamento al Comune di Taormina per la frana di contrada Costa don Lappio. Arriva, dunque, la peggiore notizia possibile per l'attesa sistemazione della frana in atto ormai dal lontano 2003 nel costone ai piedi della Via Porta Pasquale, in prossimità della Via Garipoli (bretella A18).

L'emergenza della frana di Lappio torna così prepotentemente alla ribalta e ora più che mai ci si chiede quando potrà essere messo in sicurezza il versante interessato dallo smottamento.

