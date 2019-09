Piani di gestione forestale, tredici comuni dei Nebrodi fanno rete

Sono 13 i comuni dell'entroterra dei Nebrodi che, insieme all'Ente Parco dei Nebrodi e al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, hanno aderito alla costituzione di un'associazione temporanea di scopo ai fini della partecipazione alla misura prevista dal Piano di sviluppo rurale 2014/2020 relativa all'elaborazione dei Piani di gestione forestale.

A sottoscrivere lo schema di convenzione per l'associazione temporanea di scopo, come riporta la Gazzetta del Sud in edicola, sono i comuni di Toretorici, individuato come centro capofila, Capizzi, Alcara Li Fusi, Militello Rosmarino, Galati Mamertino, Ucria, Longi, San Fratello, Floresta, Sinagra, Caronia, Raccuja e Castell'Umberto.

