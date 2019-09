Scioperano i lavoratori Blu Jet, stop ai collegamenti veloci sulla Stretto di Messina

Si fermano oggi i collegamenti marittimi veloci sullo Stretto, per lo sciopero proclamato, dalle 9 alle 17, dai lavoratori del comparto marittimo di Blujet. Alle 10 si terrà il sit in di protesta delle maestranze aderenti alla Filt Cgil e alla Uiltrasporti.

Ai dipendenti della società Blu Jet, riporta la Gazzetta del Sud in edicola, pur svolgendo un servizio pubblico di continuità territoriale ferroviaria come recita lo statuto della società, non viene applicato il contratto nazionale del comparto ferroviario al pari dei lavoratori di Rfi impiegati nel servizio di traghettamento dei convogli ferroviari ma il contratto dei marittimi che , sia sotto l'aspetto economico e soprattutto sotto l'aspetto delle tutele normative, presenta significative carenze rispetto al contratto delle attività ferroviarie».

