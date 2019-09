Il "pasticcio" delle assunzioni Atm a Messina: in 6 a un passo dall'esclusione

Illegalità no, ma errori sì. Ecco il primo esito sulle verifiche effettuate sui 30 autisti assunti da Atm a tempo determinato tramite una selezione pubblica in due fasi, prima al Centro per l'Impiego e poi nella azienda trasporti da parte di una commissione esaminatrice .

Dopo l'accesso agli atti di qualcuno degli esclusi dalla graduatoria, le verifiche effettuate dai liquidatori di Atm hanno di fatto confermato come in almeno sette casi ci sia qualcosa che non va. E con ogni probabilità cambieranno alcuni degli autisti che nel frattempo sono arrivati al secondo mese di lavoro sui bus pubblici.

