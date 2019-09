Animatori, hostess e fotografi: al via a Palermo le selezioni di Costa Crociere per 85 posti di lavoro

Costa Crociere offre 85 nuove opportunità di lavoro a bordo delle proprie navi. Le selezioni avverranno nel corso di un "recruiting day", una giornata intera dedicata ai colloqui dei candidati, che si svolgerà il prossimo giovedì 10 ottobre a Palermo, a bordo di Costa Diadema. Il recruiting day di Palermo si rivolge a persone che hanno già

esperienza maturata nel settore, con assunzione diretta per chi avrà superato con successo le selezioni.

In particolare, Costa Crociere si pone l'obiettivo di assumere 2 chef pasticceri; 8 capi partita pasticceri; 10 demi chef pasticceri; 3 casari; 10 addetti alle escursioni di terra; 12 animatori; 15 animatori per bambini; 3 baby sitter per bambini di età inferiore ai 3 anni; 4 istruttori sportivi; 6 responsabili dell'accoglienza; 3 international host/hostess di lingua francese; 3 international host/hostess di lingua tedesca; 1 international host/hostess di lingua inglese; 5 fotografi.

I requisiti richiesti, come esperienza, titoli di studio, competenze, variano a seconda dei profili, ma per tutti è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. La certificazione "Basic Safety Training", necessaria per lavorare a bordo, è a carico dei candidati. Per partecipare al recruiting day i candidati dovranno inviare il proprio curriculum e completare il percorso di selezione che comprende un primo colloquio (telefonico) e un test online.

Il programma della giornata di giovedì 10 ottobre inizia alle ore 8, con appuntamento sottobordo per la registrazione; successivamente ci sarà il Welcome on board con il capitano, l'Hotel Director e l'HR Director; i colloqui inizieranno alle 10, con sbarco di tutti i candidati previsto per le ore 15.

© Riproduzione riservata