Lipari, collegamenti con Catania in elicottero: due voli al giorno per le Eolie

Alle isole Eolie si arriverà in elicottero da Catania con due voli al giorno che avranno una capienza massima di 18 posti. L'ha confermato il sindaco Marco Giorgianni durante la riunione del Consiglio comunale.

"Abbiamo messo a punto i collegamenti - dice - così come avviene nelle Tremiti, con finanziamenti regionali pari a circa due milioni di euro l'anno. Il costo è di 52 euro per i residenti e 120 euro per i turisti. Nel periodo invernale i voli potrebbero contribuire a rompere l'isolamento dell'arcipelago. Da parte della società che gestirà il servizio vi è la disponibilità ad attuarlo per un anno a livello sperimentale".

La pista per l'atterraggio è prevista a Lipari, a Punta Castagna, nonostante i pareri contrari degli abitanti di Porticello e di Acquacalda.

© Riproduzione riservata