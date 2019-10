Regione Sicilia, l'indebitamento scende sotto quota 5 miliardi

Rispetto a quattro anni fa, il debito della Regione, per mutui e investimenti, è diminuito di 1 miliardo di euro, attestandosi a quota 4,955 miliardi, pari al 5% del Pil siciliano.

A valorizzare il dato è stato l'assessore regionale all'Economia, Gaetano Armao, presentando alla stampa il bollettino sul fabbisogno finanziario della Regione. Armao ha evidenziato che il debito della Sicilia è inferiore a quello di altre regioni, come il Piemonte e che quello della Capitale è maggiore. E che "in due anni, il governo Musumeci non ha fatto neppure 1 euro di indebitamento".

