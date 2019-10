Dazi, Coldiretti lancia l'allarme: "Agrumi siciliani nel mirino di Trump"

«Anche gli agrumi siciliani sono nel mirino di Trump perchè rientrano tra i prodotti colpiti dei dazi americani». Lo rileva Coldiretti Sicilia che aggiunge come ogni anno dall’Italia vengano esportate negli Usa circa 300 tonnellate di agrumi per un valore di 600 mila euro.

«Un dato che può sembrare non significativo - aggiunge Coldiretti Sicilia - ma che invece è determinante per chi ha investito in previsione di esportare prodotti unici come le arance rosse». In questo modo per Coldiretti Sicilia vengono anche limitate le potenzialità che derivano dal «Sicilian Sounding», la scelta cioè dei prodotti regionali e quindi aumenta la possibilità di falsi.

È importante l’assenza del vino dalla black list e l’olio d’oliva, della pasta, e delle conserve che avrebbe penalizzato anche i produttori dell’Isola.

Così come ribadito dal presidente nazionale Ettore Prandini, per Coldiretti Sicilia «è determinante che vengano attivate al più presto forme di sostegno ai settori duramente colpiti e non coinvolti nel settore aerospaziale al centro della disputa sugli aiuti a Airbus e Boeing che ha originato la guerra commerciale».

