Messina, energia pulita per le navi in banchina: allo studio un progetto

Continua la “svolta green” dell'Autorità portuale. Dopo aver già realizzato l'illuminazione a led delle aree portuali e aver attivato studi sulla fattibilità di depositi di Lng, l'Authority di Messina e Milazzo si è orientata verso l'elettrificazione delle banchine.

Il 20 giugno scorso, riporta la Gazzetta del Sud in edicola, il commissario straordinario Antonino De Simone ed il segretario generale Ettore Gentile hanno incontrato E-Distribuzione, incontro al quale poi è seguito lo “sta bene” del Comitato portuale. Ieri mattina, dunque, si è svolto il sopralluogo congiunto nei porti di Messina e Milazzo per valutare la realizzabilità del progetto di “cold-ironing”, in altri termini l'elettrificazione delle banchine, utile a non utilizzare il diesel delle navi ma l'elettricità del porto per mantenere la nave funzionante quando sosta in banchina.

