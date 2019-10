Erosione costiera, ecco i fondi dalla Regione: buone prospettive per le coste dei Nebrodi

Con i nuovi fondi acquisiti dalla Regione Siciliana per la mitigazione dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico e dall’erosione costiera si potrà assicurare il finanziamento dell’85% delle richieste provenienti dagli enti locali. Si tratta di 174 milioni di euro che vanno ad aggiungersi ai 155 milioni già destinati. Grazie a questa importante dotazione finanziaria si aprono buone prospettive per i comuni costieri dei Nebrodi compresi nel Contratto di Costa stipulato nel maggio del 2018 tra la Regione ed il comuni del tratto Tusa - Patti.

A confermare l’assoluta determinazione della Regione ad attuare gli obietti del contratto è il soggetto attuatore dell'Ufficio Maurizio Croce, il quale con una nota afferma : "Non potremmo mai tradire un contratto siglato con 14 sindaci e, a maggior ragione, se, come in questo caso, si tratta di uno strumento che serve a realizzare una sana programmazione di interventi di messa in sicurezza del territorio. Già nella fase di stipula del contratto, erano chiare a tutti tre emergenze assolute, che riguardavano i territori di Capo d’Orlando, Gioiosa Marea e Piraino".

