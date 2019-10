Sanità, mobilità e concorsi: porte aperte a 1800 assunzioni in Sicilia

Si aprono le maglie nella sanità siciliana per le assunzioni. Le Asp di Palermo e di Catania, poli aziendali con competenze per la Sicilia occidentale e orientale, hanno pubblicato i bandi per reclutare 1800 persone. Una quota sarà assorbita attraverso la mobilità regionale o interregionale, poi si procederà attraverso i concorsi.

Le figure professionali sono così ripartite: 192 dirigenti, quasi 1600 fra infermieri, collaboratori e operatori socio sanitari. La scadenza per partecipare (mobilità e concorsi) è il prossimo 4 novembre. Sul versante orientale della Sicilia l'Azienda sanitaria di Catania ha aperto la strada alla mobilità per 118 posti all'Asp della città etnea, 32 a Enna, 34 all'Asp di Messina, 97 a Ragusa e 24 a Siracusa.

Per quanto riguarda la città dello Stretto, porte aperte - attraverso la mobilità - a 36 operatori sanitari all'ospedale Papardo.

