Fire Spa, il bilancio dell'azienda messinese: un fatturato di 47 milioni e 850 dipendenti

Un fatturato di 47 milioni di euro. Una gestione complessiva in Italia che arriva a 18,8 miliardi di crediti generati da 5 milioni di posizioni debitorie diverse. Settecento degli oltre mille dipendenti inquadrati come produttori a progetto. Un modernissimo asilo e una zona mensa.

Per la prima volta Fire Spa, l'azienda messinese fondata da Sergio Bommarito, che si occupa di recupero crediti, traccia un bilancio della propria attività.

«Credo in questo territorio - spiega Bommarito - e per questo sono rimasto a Messina. Sarei potuto andar via. Ma non l'ho fatto perché ritengo che si possa fare impresa ed anche in maniera etica».

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud - edizione di Messina in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE