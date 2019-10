In Sicilia 2,2 milioni per mettere in sicurezza le discariche: interventi a Mazzarrà Sant'Andrea

Via libera dalla Regione Siciliana agli interventi di messa in sicurezza urgente nelle vecchie discariche di Mazzarrà Sant'Andrea, nel Messinese, Camporeale e Bolognetta, in provincia di Palermo.

Il finanziamento di oltre due milioni di euro consentirà, inoltre, di accelerare le verifiche obbligatorie e propedeutiche alla bonifica vera e propria, grazie a una convenzione tra la Regione, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale dell'Università La Sapienza di Roma.

"Dopo anni di incuria - dice il presidente della Regione, Nello Musumeci - prosegue, senza sosta, il lavoro del governo per recuperare i troppi ritardi accumulati. Abbiamo censito le aree a rischio e adesso procederemo con le bonifiche".

La giunta ha approvato la proposta dell'assessore all'Energia e servizi di pubblica utilità, Alberto Pierobon, di attingere queste somme da parte del fondo in cui affluisce il tributo speciale del deposito in discarica. Lo scorso luglio i tecnici del dipartimento Acque e rifiuti, diretto da Salvatore Cocina, hanno effettuato sopralluoghi nei primi siti per appurare e quantificare gli interventi necessari.

Gli uffici hanno messo in moto, per l'aggiornamento del censimento dei 511 siti, anche i tecnici comunali di 250 Comuni. È emerso che nelle more di avviare la progettazione sono necessari interventi urgenti per rimuovere alcuni pericoli.

