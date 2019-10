Messina, torrente Cataratti-Bisconte: martedì la consegna dell'area all'impresa

Martedì prossimo sul torrente Cataratti-Bisconte sarà il presidente della Regione a presenziare alla consegna dell'area all'impresa per la predisposizione del cantiere finalizzato all'inizio dei lavori.

Davvero un' impresa quella dell'avvio di quest'opera di messa in sicurezza di un'area ad altissimo rischio idrogeologico e a due passi dallo svincolo di in piena centro. Perchè solo per restare al recente passato ci sono voluti due anni per la gara d'appalto e tre per ottenere la valutazione d'impatto ambientale. Il progetto, invece, risale agli anni 90. Si sfiorano i 30 anni di attesa.

Ad occuparsi del Cataratti-Bisconte, da tempo è il Commissario regionale per l'emergenza idrogeologica.

