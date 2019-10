Comune di Barcellona, accreditati i 6,2 milioni richiesti: serviranno per pagare i debiti

Erogata ieri l'anticipazione di 6 milioni 223 mila e 50 euro, importo che corrisponde alla metà del totale richiesto, per consentire al Comune di Barcellona di finanziare buona parte del Piano di riequilibrio ventennale approvato a maggioranza dal consiglio comunale nel novembre 2018.

La somma servirà per pagare i debiti fuori bilancio contratti entro il 31 dicembre del 2017 con grandi e piccoli creditori, soprattutto liberi professionisti che hanno prestato attività lavorativa per l'ente senza essere pagati nonostante, per alcuni di essi, siano trascorsi più di un decennio. Prestito che dovrà, comunque, essere restituito nei prossimi 20 anni senza il pagamento di interessi.

