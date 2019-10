Crocierismo a Milazzo, il piano dell'Authority per lo sviluppo economico del porto

Una stazione marittima a servizio sia del molo Marullo che di un futuro pontile a giorno destinato al tenderaggio per le navi da crociera oltre i 230 metri da ancorare in rada. Il commissario dell'Autorità portuale, Antonino De Simone, ribadisce quelli che dovranno essere i punti fermi per Milazzo da parte dell'Autorità di sistema e ha dato mandato agli uffici di dare continuità alla progettualità che vede la realizzazione di una stazione marittima nell'ottica del progetto di allungamento dell'attuale molo foraneo.

La superficie complessiva del terminal passeggeri sarà pari a 740 mq con sala d'attesa provvista di idonee sedute, desk check-in, servizi igienici, uffici, linee controllo bagagli, infopoint passeggeri.

