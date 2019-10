A Messina due concorsi pubblici, oltre 3mila gli aspiranti lavoratori

L'attesa, per oltre 3000 messinesi speranzosi di trovare un lavoro, sta per terminare. I due concorsi pubblici, una rarità a queste latitudini, per diventare vigile e operatore ecologico sono ad una svolta e per entrambi in poche settimane si dovrà arrivare alla firma dei contratti, quasi 150 in totale.

Partiamo dal bando per i 46 agenti di polizia municipale. Per circa un mese, su una piattaforma on line, sono state presentate le candidature e le ricche documentazioni digitali a corredo. Adesso tutti aspettano la data delle preselezioni. Quella più probabile, e comunque la prima utile, è quella del 15 di novembre.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE