Stabilizzazione dei 201 precari al Comune di Barcellona, è caccia al nullaosta

A caccia del nullaosta per stabilizzare i precari di Barcellona. Il “silenzio” della Cosfel, la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali del ministero dell'Interno, che deve rilasciare il nullaosta per la stabilizzazione del personale precario di Palazzo Longano preoccupa precari e amministratori tanto che ha indotto l'esecutivo del sindaco Roberto Materia a programmare una nuova missione romana per verificare tempi e modalità del rilascio dell'autorizzazione alla stabilizzazione.

Oltre al saldo dei debiti ai creditori storici l'attenzione resta sulla irrisolta questione del precariato che al Comune di Barcellona fa ancora registrare un numero rilevante di personale in attesa di stabilizzazione: 155 lavoratori contrattisti e 46 lavoratori Asu.

