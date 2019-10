Messina, sciopero di 24 ore del personale Blu Jet dello Stretto: disagi per chi viaggia

Le segreterie regionali dei sindacati Filt e Uilt hanno proclamato uno sciopero del personale Blu Jet, dalle 21 di giovedì prossimo alla stessa ora di venerdì 25. Durante lo sciopero non saranno garantite le coincidenze con i treni a lunga percorrenza in partenza/arrivo a Villa San Giovanni.

«Ci meraviglia la mancata apertura al dialogo da parte di Ferrovie dello Stato - avevano dichiarato pochi giorni fa Carmelo Garufi e Michele Barresi segretari provinciali di Filt Cgil e Uiltrasporti - dopo una prima eclatante azione di sciopero e vista la tematica, di fondamentale importanza finalizzata a scongiurare il dumping contrattuale all’interno del più grande Gruppo FS. Al silenzio dei vertici, nazionali e regionali, di FS abbiamo invece purtroppo assistito in sede locale a quelli che sembrano tentativi di delegittimazione delle Organizzazioni Sindacali con azioni tese a limitare la legittima protesta dei lavoratori».

«Un’azienda pubblica che ha negli obblighi del proprio codice etico trasparenza e legalità, non può non porsi il problema dell’equo trattamento contrattuale tra dipendenti delle società che fanno tutte riferimento al Gruppo FS. Oggi ai circa 80 dipendenti di Blu Jet viene ormai da mesi applicato impropriamente il contratto marittimo sebbene la Società faccia parte di Rfi e sia nata, per legge di Stato, al fine di espletare un servizio di continuità ferroviaria per passeggeri nell’area dello Stretto».

© Riproduzione riservata