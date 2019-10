Ztl a Palermo, Assoimpresa: "No all'estensione anche di notte"

"L'invio al consiglio comunale della delibera che renderà irreversibili le pedonalizzazioni a Palermo è un passo avanti importante nel consolidamento del nuovo assetto della mobilità cittadina, soprattutto per le attività commerciali che potranno fare investimenti a lungo termine senza lo spettro delle continue modifiche. Ma diciamo subito 'no' all'estensione della Ztl anche di notte: una cosa inusuale per tutte le grandi città e che non servirebbe a molto, se non a penalizzare ulteriormente le imprese". Lo dice il presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi.

"Siamo pronti ad offrire al consiglio comunale il nostro contributo con un confronto franco e leale ma chiediamo anche risposte certe per il mondo produttivo, in primis sui dehors - aggiunge Attinasi -. È inaccettabile questo stato di incertezza che penalizza le imprese".

© Riproduzione riservata