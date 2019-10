Alberi di nocciole distrutti dai ghiri, l'Sos dei coltivatori a Montalbano Elicona

Su iniziativa del presidente del consiglio comunale Fabio Truglio e del vicepresidente Sara Bisognano, a Montalbano Elicona si è svolta una seduta del consiglio aperta al pubblico, nel corso della quale si è affrontato il tema della massiccia presenza di ghiri nei noccioleti nebroidei.

Tale presenza, infatti, ha causato non pochi danni alle colture e avuto una forte ripercussione negativa sull'economia dei comuni della zona. L'incontro è stato coordinato dal presidente Fabio Truglio, che ha evidenziato la necessità di individuare le strategie da mettere in pratica per incrementare la produzione della nocciola. Negli ultimi anni, purtroppo, i ghiri l'hanno azzerata, provocando il crollo verticale della raccolta.

