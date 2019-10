Il nuovo centro commerciale di San Filippo del Mela verso l'apertura

Un altro centro commerciale è pronto ad aprire i battenti nel comprensorio tirrenico di San Filippo del Mela. L'assessorato regionale per le Attività produttive ha convocato lunedì 4 novembre una conferenza di servizi presso l'aula consiliare del Comune per l'esame dell'istanza e della documentazione presentata dalla società “Iper San Filippo srl” con sede a Roma, finalizzata ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'apertura di una «grande struttura di vendita non alimentare» in contrada Archi superiore, zona Asi, sul territorio di San Filippo del Mela.

Alla conferenza sono state invitate le varie autorità (Comune, Regione, Città metropolitana, Camera di commercio) che dovranno rilasciare parere al fine di consentire qualora lo stesso sarà favorevole, poi al Suap di emettere il provvedimento finale col rilascio dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale regionale dell'autorizzazione.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE