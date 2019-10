Pronta la graduatoria, boccata d'ossigeno per l'organico di Messina Servizi

Si avvicina il momento in cui forze nuove arriveranno a dar man forte a Messina Servizi. Oggi sarà pubblicata sul sito dell'ufficio e sarà affissa in bacheca nella sede di via Dogali del Centro per l'Impiego, la graduatoria provvisoria dei candidati per i cento posti da operatore ecologico nell'azienda della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Puntualmente, riporta la Gazzetta del Sud in edicola, l'ufficio diretto dall'ingegnere Gaetano Sciacca, ha terminato le verifiche sui 2050 candidati e ora ha pronta la lista di nomi che dovranno proseguire il loro iter direttamente con la società Messina Servizi.

Nel dettaglio, la graduatoria sarà completa di tutti e duemila i nomi, ma - ha spiegato ieri Sciacca - i controlli incrociati con Agenzia delle Entrate e Comune per le verifiche sul reddito e sui carichi familiari, sono avvenuti sui primi duecento.

