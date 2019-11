Parcheggi insufficienti a Capo d'Orlando, si rispolverano due vecchi progetti

A Capo d'Orlando, dopo che è svanita l'ipotesi di realizzare un fast-park modulare di 5 piani in piazza Trifilò, prende sempre più corpo l'idea di un parcheggio ad impatto ambientale “zero”. Le ipotesi ora sono ben tre, di cui due hanno come sito proprio la piazza Trifilò dove c'è un'area di sosta per auto che al massimo ospita 100 mezzi.

Il progetto dell'architetto Calogero Caruso, prevede la realizzazione di un parcheggio sotterraneo di due piani sotto quota per dare soste a quasi trecento auto. Il progetto, che a suo tempo per la sua realizzazione necessitava di 5 miliardi di lire, è esecutivo e risulta nella graduatoria della Regione per l'assegnazione dei fondi “Quartiere”. Un vero mistero che in tutti questi anni sia sceso il silenzio sulla sua fattibilità.

