Assunzioni alla MessinaServizi, pubblicate le graduatorie provvisorie

È stata pubblicata questa mattina la graduatoria provvisoria del bando relativo all'assunzione a tempo determinato di 100 operatori della MessinaServizi.

In totale erano state oltre 2000 le domande presentate al Centro per l'Impiego di Messina lo scorso 18 settembre. In poco più di un mese è stata completata la verifica delle candidature e questa mattina negli uffici di via Dogali è stata affissa la graduatoria del bando.

Le posizioni dei singoli candidati, anche quelli che non rientrano tra i 100 selezionati, possono essere scaricate da qui:

Graduatorie concorso MessinaServizi

