Lavoro, Emirates seleziona personale di bordo in Sicilia: ecco come candidarsi

Opportunità di lavoro anche a Palermo con Emirates, la compagnia aerea con base a Dubai.

Emirates cerca canditati italiani da inserire nel team di bordo e il 10 novembre terrà un Open day a Palermo alle 9 all’Hotel NH Palermo, Foro Italico Umberto I, 22/B. Altri appuntamenti saranno poi a Cagliari (martedì 12 novembre alle 9 all'Hotel Regina Margherita, Viale Regina Margherita 44), Bologna (venerdì 15 novembre 2019, alle 9 all’Holiday Inn Bologna-Fiera; Via del Commercio Associato, 3) e Venezia (domenica 17 novembre 2019, alle 9 all’Hotel Hilton Garden Inn Venice Mestre San Giuliano, Via Orlanda 1, Mestre).

La Compagnia sta cercando assistenti di volo di ambo i sessi "appassionati, spigliati e service oriented".

I candidati devono avere un’età non inferiore a 21 anni e possono presentarsi al Recruitment Day con un curriculum vitae aggiornato in lingua inglese e una foto recente. Prima di partecipare all'open day è consigliata la registrazione al portale del gruppo. Ai candidati è richiesta, se necessario, la disponibilità a trascorrere l’intera giornata nella sede indicata. Coloro che saranno selezionati verranno informati sui tempi per i colloqui futuri.

Al personale di bordo è offerto un pacchetto d'occupazione che include numerosi benefits come: reddito esente da imposte, alloggio gratuito a Dubai, trasporto da/per l’aeroporto, copertura medica e dentistica e sconti esclusivi su acquisti e attività per il tempo libero a Dubai. Oltre a vantaggi per le famiglie come numerose opportunità di viaggio in sei continenti.

Emirates vola in Italia ormai da 26 anni e, al momento, offre 56 voli settimanali tra Dubai e quattro città italiane, tra cui Milano, Roma, Venezia e Bologna.

