Lavoro in Sicilia, Free Mind cerca 200 laureati e diplomati: tutti i profili richiesti

Free Mind Foundry, centro di ricerca e formazione che ha sede ad Acireale, assumerà 200 persone, entro giugno. Cerca laureati in Ingegneria informatica, Matematica, Fisica ma anche in Economia e Scienze della comunicazione.

Selezioni aperte anche ai diplomati in discipline scientifiche.

Free Mind Foundry produce software per le imprese presenti in quasi in tutta Europa ma anche in Marocco, Turchia, Grecia, India e Canada.

Con le nuove assunzioni i dipendenti diventeranno 430. Gli interessati possono candidarsi online attraverso la pagina dedicata alle ricerche in corso (https://www.freemindfoundry. com/careers/) inviando il cv tramite l’apposito form in risposta agli annunci di interesse. Gli stipendi vanno dai 21 mila a 35mila euro annui.

