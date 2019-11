Messa in sicurezza ed erosione, pioggia di milioni per Gioiosa, Sant’Agata e Falcone

Milioni in arrivo nel Messinese per gli interventi di messa in sicurezza e l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera.

Dei 161 progetti ammessi dichiarati ammissibili è concesso il contributo finanziario a favore dei comuni per 45 operazioni finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico, per un importo complessivo pari a 122.606.502,82 euro e 7 interventi, di mitigazione del rischio di erosione costiera, per un importo totale pari a 27.821.580,92 di euro.

A Falcone sono desinati 5.200.000 euro per il ripascimento e rifiorimento delle scogliere esistenti antistanti il centro abitato a difesa dell'abitato mentre nella zona nebroidea Gioiosa Marea vede ammessi a finanziamento progetti per oltre 13 milioni.

Fondi anche per i lavori di salvaguardia di via Marco Polo a Caronia, con 250.000,00 euro e Sant’Agata Militello, cui vanno 5.640.000 euro per il completamento del ripascimento della spiaggia a rischio elevato R4.

