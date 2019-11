Stabilizzazione dei precari a Barcellona, la Cisl: preoccupati per i ritardi

La Cisl Funzione Pubblica di Messina esprime forte preoccupazione per i ritardi che si sono accumulati per la stabilizzazione dei precari del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Nonostante le rassicurazioni avute in diversi incontri, infatti, ancora non sono stati approvati tutti gli strumenti contabili necessari per poter concludere le procedure di stabilizzazione a tempo indeterminato.

«Ma soprattutto– dichiara il responsabile Funzione Locali Calogero Emanuele – compromette il rilascio del parere vincolante del Cosfel, la Commissione ministeriale per la Stabilità Finanziaria. Siamo convinti che il Comune abbia la possibilità di procedere alla stabilizzazione di tutta la platea sia dei contrattisti che degli Lsu».

Per Calogero Emanuele, l’amministrazione Materia «sta dilatando i tempi per rinviare tutto al 2020 che, paradossalmente complicherebbe ancor di più la questione perché scatterebbe il vincolo di approvazione del consuntivo 2019 e il pluriennale 2020/2022. Se ci sono giochi politici e scelte di bilancio che compromettono il percorso, è giusto che si faccia chiarezza portandoli a conoscenza sia dei lavoratori che delle Organizzazioni Sindacali».

