Capo d'Orlando, aumentano i debiti milionari del Comune: i morosi il vero problema

Si tratta di debiti già contabilizzati e quindi, anche se la situazione debitoria del Comune è pesante pensiamo di poterla gestire, come ci auguriamo. Questo in sintesi il pensiero del sindaco di Capo d'Orlando Franco Ingrillì alla notizia dei tre decreti ingiuntivi, in totale circa 4 milioni, giunti in questi giorni all'ente.

Come si sa, a creare problemi al bilancio comunale è anche e soprattutto la grande mole di evasione dei tributi comunali. Lo stesso sindaco aveva puntato l'indice contro i morosi addebitando loro gran parte della colpa dell'attuale stato dei conti. Basti pensare che solo pochi mesi fa il Comune paladino era a credito dei propri cittadini di quasi venti milioni di euro.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud - edizione di Messina in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE