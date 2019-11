Hotel Riviera di Messina, tempo fino al 29 novembre per presentare le offerte

La città metropolitana di Messina ha presentato una nuova manifestazione d’interesse per la vendita dell’hotel Riviera. Si riparte dalla cifra, vicina agli 11 milioni di euro, dell’ultima stima. Gli imprenditori avranno tempo sino al 29 novembre per presentare le loro offerte migliorative.

“Se anche questa manifestazione dovesse andare deserta - ha spiegato il sindaco Cateno De Luca - ce ne sarà una altra 'libera' al miglior offerente e a quella si presenterà Arisme. Non capisco lo stupore di molti messinesi per il fatto che al Riviera possano andare i 'baraccati' come se non fossero cittadini di Messina anche loro”.

