Il Mezzogiorno ai tempi della globalizzazione, convegno a Messina

S'intitola Mezzogiorno e Nuova via della seta-La questione meridionale al tempo della globalizzazione il convegno che si terrà domani alle 9.30 presso il Salone delle Bandiere del municipio di Messina.

Interverranno i professori Pietro Massimo Busetta, Rocco Giordano, Francesca Moraci, l'ingegnere Ercole Incalza, e Marcello Minenna.

La globalizzazione ha radicalmente modificato le modalità di crescita di una parte rilevante del nostro pianeta, ma i cambiamenti non sono stati accompagnati dalla necessaria elaborazione culturale.

È accaduto anche in Italia, - si legge in una nota di presentazione del convegno - facendo sì che le iniziative a favore del Sud adottate dai governi dell’ultimo decennio si sono rivelate un patchwork di provvedimenti disorganici totalmente dissociati dai meccanismi che determinano la crescita dell’economia in tutto il mondo. Nel 21esimo secolo, non si può affrontare la questione meridionale senza prima rispondere a una domanda: "Quale deve essere il ruolo del Mezzogiorno nel contesto euromediterraneo che si va delineando?".

Il convegno si pone come obiettivo quello di fornire spunti di riflessione utili a dare al Sud un ruolo organico e non surrogabile nel sistema-Paese. Senza il quale la crescita è impossibile, al Sud come al Nord.

