Isola pedonale a Messina, pressing dei commercianti: è favorevole oltre il 70%

Ci risiamo. Le prime piogge, i maglioncini prendono il posto delle polo, arriva l'ora legale e, puntuale, spunta in città il tema dell'isola pedonale natalizia. I primi riscontri, però, non sembrano prevedere un percorso in discesa per l'iniziativa.

Il sasso nello stagno lo hanno gettato quelli di MilleVetrine, l'associazione che raccoglie quasi tutti i negozianti della via dei Mille e che dal 2003, ininterrottamente, salvo un anno, hanno organizzato l'isola pedonale commerciale nella loro strada.

A un mese esatto dall'Immacolata, riporta la Gazzetta del Sud in edicola, a Palazzo Zanca è stata protocollata una richiesta di poter pedonalizzare, anche per le prossime festività, la porzione di via dei Mille che va dall'incrocio con la via Cannizzaro sino alla via Santa Cecilia, secondo un schema viario entrato nelle abitudini dei messinesi.

A supporto della richiesta, l'associazione presieduta da Sandro Penna ha presentato i dati di un sondaggio effettuato attraverso un semplice questionario distribuito a 88 commercianti della via dei Mille. Le domande erano due: se fossero d'accordo a realizzare l'isola e se fossero pronti a finanziare l'allestimento. Il risultato è stato che il 73% dei commercianti ha detto di essere favorevole all'isola e di questo il 95% ha confermato la disponibilità a versare una quota di circa 65 euro.

