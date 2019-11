La Uil punta il dito sui trasporti: in Sicilia la mobilità non decolla

La mobilità Siciliana non decolla. E' la critica che muove Michele Barresi ,segretario generale Uiltrasporti Messina.

"Non c’è solo il caro tariffe per i voli aerei o il sold out dei bus per le festività - afferma - , per chi sceglie il treno per esempio nello scorso week end (venerdì 8 novembre) l’Inter city notte 1965 Milano / Palermo ha viaggiato con “soli” 240 minuti di ritardo".

Nessuna novità , i siciliani si stanno tristemente abituando ai disservizi.

"Quando si parla di infrastrutture e investimenti al sud, la sola Messina porta d’accesso del trasporto siciliano su ferro e gomma piange degrado e abbandono dovuto ad almeno vent’anni di scelte sbagliate o non fatte sul suo hub ferroviario con una riduzione di oltre il 70% dei servizi all’utenza e di posti di lavoro".

