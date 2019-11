Vertenza Dusty a Barcellona, mercoledì 27 novembre sciopero dei netturbini

I lavoratori della Dusty di Barcellona, impegnati nel servizio di igiene ambientale, incroceranno le braccia mercoledì 27 novembre.

Per l'intera giornata e dunque per sei ore, non verrà effettuata la raccolta dei rifiuti. Lo ha comunicato ufficialmente ieri il segretario provinciale Cgil Funzione pubblica Carmelo Pino.

È stato evidenziato come il sindacato, unitamente alle proprie Rsu, abbia attivato le procedure per lo sciopero dal 4 novembre scorso; si riferivano al pagamento del saldo della mensilità del mese di settembre ed al pagamento del mese di ottobre, che hanno avuto esito negativo, in quanto la riunione non è mai stata convocata.

