Monitoraggio del territorio e sicurezza: i progetti per Messina smart city

Quattro progetti, un obiettivo: trasformare Messina in una smart city. In occasione della partecipazione di una delegazione di Palazzo Zanca allo “Smart City Expo World Congress”, sono state presentate le quattro azioni inserite nell'Asse 1 del Pon Metro che puntano a “rivoluzionare” tecnologicamente non solo il sistema di monitoraggio ambientale e della sicurezza urbana, ma anche cultura, tributi, edilizia pubblica e privata.

Tra i quattro progetti, quello dotato di una disponibilità economica maggiore è “MeSm@rt”, che punta a creare un sistema di monitoraggio del territorio e consentirà, ad esempio, di fornire degli alert mirati in caso di frane, perdite nella condotta idrica, incidenti, ma anche di avvertire la questura in caso di disordini o microcriminalità.

