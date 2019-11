Palazzetti a Messina, domani in Consiglio la delibera sui bandi di affidamento

Sbarcherà in consiglio comunale domani lo schema per l'affidamento di PalaRescifina, PalaRussello, PalaMili, PalaTracuzzi, palestra Ritiro e palestra Juvara, a Messina. La delibera contiene le linee guida che dovranno portare alla definizione dei singoli bandi per la concessione pluriennale ai privati degli impianti, liberando il Comune di oneri di manutenzione e gestione che l'ente non è in grado di sostenere, dando in “cambio” alla realtà che presenteranno le offerte di contare su strutture nelle quali svolgere attività su più anni, in modo da ammortizzare gli investimenti.

L'aggiudicazione avverrà mediante criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, che tenga conto di un piano di interventi finalizzati al miglioramento dell'impianto.

