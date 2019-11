Palazzetti dello sport a Messina, il Comune avvia le convenzioni per la gestione

Via libera ad accordi coi privati per i palazzetti dello Sport di Messina. Nella seduta di oggi il consiglio comunale ha approvato, con tredici voti favorevoli, la delibera di giunta municipale n. 436 dello scorso 1 luglio relativa allo schema di convenzione per la gestione degli impianti sportivi Palarescifina, PalaRussello, PalaMili, Palatracuzzi, palestra Ritiro e palestra Juvara mediante concessione a terzi e l’individuazione del soggetto concessionario.

L’affidamento in concessione dovrà avvenire a mezzo convenzione in conformità alle modalità previste nel decreto legislativo 50/2016, che ne stabilisce la durata. L’Amministrazione comunale dovrà effettuare una verifica costante in ordine al complessivo andamento della gestione in relazione agli impegni assunti dal concessionario e dal grado di soddisfazione degli utenti.

