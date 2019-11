Stage e lavoro, collaborazione tra Cisl Messina e istituto Verona Trento

Un protocollo di collaborazione tra l’istituto tecnico “Verona Trento” e la Cisl di Messina per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani neodiplomati. Sarà firmato domani mattina alle 10, presso l’aula magna dell'istituto “Verona Trento” di via Natoli alla presenza della dirigente Simonetta Di Prima e del segretario generale della Cisl Messina Tonino Genovese.

La Cisl di Messina, attraverso l’analisi del curriculum scolastico degli studenti, stimolerà la realtà industriale del territorio ad aprirsi alla possibilità di accogliere giovani neodiplomati nelle aziende. Contestualmente verranno organizzate delle giornate di approfondimento su tematiche sindacali come il contratto di lavoro ed i diritti dei lavoratori a cura della Cisl Messina.

Si tratta di un’iniziativa che ha l’obiettivo di creare le opportunità per far incontrare domanda ed offerta, favorire l’occupazione ed evitare la fuga dei giovani. Contestualmente, l’Istituto Verona Trento siglerà un altro accordo di collaborazione con una importante multinazionale per favorire l’inserimento di giovani neodiplomati in percorsi di stage e formazione.

© Riproduzione riservata